Сбил пешехода и пытался уйти от погони: в Атырау подросток устроил мини-сериал

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано после обеда 8 апреля.
«Подросток 2007 года рождения переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и был сбит водителем мопеда, который скрылся с места происшествия».
Водителя вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Однако требования полицейского об остановке лихач проигнорировал.
В результате погони выяснилось, что водитель и его пассажир являются 17-летними подростками.
«По данному факту ведется сбор соответствующих документов. В связи с этим управление полиции города Атырау предупреждает родителей о необходимости строгого и ответственного отношения к несовершеннолетним детям».
В Казахстане меняются правила, касающиеся эксплуатации мопедов и электросамокатов.