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Сбил пешехода и пытался уйти от погони: в Атырау подросток устроил мини-сериал

В Атырау водитель мопеда сбил пешехода, а затем пытался уйти от погони. «Приключения» лихача попали на камеры, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано после обеда 8 апреля.

«Подросток 2007 года рождения переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и был сбит водителем мопеда, который скрылся с места происшествия».

Пресс-служба ДП Атырауской области

Водителя вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Однако требования полицейского об остановке лихач проигнорировал.

В результате погони выяснилось, что водитель и его пассажир являются 17-летними подростками.

«По данному факту ведется сбор соответствующих документов. В связи с этим управление полиции города Атырау предупреждает родителей о необходимости строгого и ответственного отношения к несовершеннолетним детям».

Пресс-служба ДП Атырауской области

В Казахстане меняются правила, касающиеся эксплуатации мопедов и электросамокатов.