ГАИ со стрельбой задержала бесправника в Жлобине

Вскоре автомобиль остановился. Водитель и пассажир пытались убежать, но их удалось задержать. Правоохранители установили, что за рулем находился 18-летний местный житель, у которого не было прав. Пассажиром оказался его 22-летний приятель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за авто без водительского удостоверения.