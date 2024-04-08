ГАИ со стрельбой задержала бесправника в Жлобине

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой задержала бесправника на автомобиле ВАЗ-2107 в Жлобине, сообщили в пресс-службе Министерстве внутренних дел Беларуси.
Правоохранители районного центра в прошедшие выходные обратили внимание на машину, которая виляла на проезжей части.
«Информацию незамедлительно передали ближайшему наряду Госавтоинспекции. Законное требование сотрудника ГАИ об остановке водитель “Жигулей” проигнорировал, началось преследование», — уточнили в ведомстве.
В МВД обратили внимание, что нарушитель создавал своими действиями угрозу безопасности для других автомобилистов. Инспектор предупредил об использовании табельного оружия и выстрелил дважды в воздух.
Вскоре автомобиль остановился. Водитель и пассажир пытались убежать, но их удалось задержать. Правоохранители установили, что за рулем находился 18-летний местный житель, у которого не было прав. Пассажиром оказался его 22-летний приятель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за авто без водительского удостоверения.
На водителя составили семь административных протоколов, а за неповиновение его и пассажира поместили в изолятор временного содержания. Автомобиль находится на охраняемой стоянке.