В Гомеле водитель неисправного автобуса насмерть сбил пешехода. Суд вынес приговор

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о нарушении ПДД водителем автобуса, что повлекло смерть пешехода по неосторожности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гомельского областного суда.



19 декабря прошлого года обвиняемый, управляя принадлежащим «Гомельоблавтотрансу» технически неисправным автобусом MAZ, перевозил пассажиров. Двигаясь по проезжей части дороги, на перекрестке водитель возобновил движение на зеленый сигнал светофора, но, совершая поворот, не уступил дорогу пешеходу, имеющему преимущество, и совершил наезд на него. В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте аварии.



Допрошенный в судебном заседании обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, чистосердечно раскаялся.



Приговором суда обвиняемый как водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло смерть человека по неосторожности, и на основании ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. Суд также постановил взыскать с «Гомельоблавтотранса» в пользу сестры погибшего Br20 тыс. в возмещение морального вреда.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке. −0-