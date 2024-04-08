Смертельное «развлечение»: в Крыму подросток отравился газом для заправки зажигалок

Как стало известно «КП-Крым», все произошло в селе Владиславовка. 15-летний местный житель Ярослав (имя изменено, — прим. Ред) отдыхал на природе с друзьями-сверстниками. Подростки хорошо проводили время — общались на мужские темы, готовили еду. Не обошлось и без спиртного.