Смертельное «развлечение»: в Крыму подросток отравился газом для заправки зажигалок

В Кировском районе Крыма произошла трагедия — погиб 15-летний подросток. Причиной смерти юноши стало опасное развлечение — парень надышался ядовитым газом для заправки зажигалок.
Как стало известно «КП-Крым», все произошло в селе Владиславовка. 15-летний местный житель Ярослав (имя изменено, — прим. Ред) отдыхал на природе с друзьями-сверстниками. Подростки хорошо проводили время — общались на мужские темы, готовили еду. Не обошлось и без спиртного.
В какой-то момент несовершеннолетним крымчанам стало скучно, поэтому досуг решено было «разбавить» опасными методами: подростки решили «подышать» газом для заправки зажигалок. Кому пришла в голову такая идея, пока неизвестно. Но Ярославу резко стало плохо. 15-летнего парня отвезли в больницу, но спасти того не удалось — юноша скончался.
Сотрудникам СК предстоит выяснить, почему подростки вообще решили «развлекаться» таким опасным способом Евгения ГУСЕВА.
ОФИЦИАЛЬНО.
Факт гибели несовершеннолетнего «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
— Проводим проверку, устанавливаем все обстоятельства трагедии, — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, летом прошлого года крымчан потрясла гибель 14-летнего подростка в Нижнегорском районе. Врачи несколько дней боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось. Предварительной причиной смерти стало отравление неизвестным веществом — в день, когда школьнику стало плохо, он выпил энергетик.