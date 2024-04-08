Дело Куандыка Бишимбаева: в суде допросили врача скорой помощи и полицейского

«Доехали за 8 минут. Время прибытия — 20:03. Повод вызова — без сознания, не дышит пациентка. Со мной был водитель и помощник. В ресторан мы зашли втроем, мы считаемся реанимационной бригадой. Нас встретил молодой человек на улице (это подсудимый Байжанов — Прим. ред.) и сопроводил на второй этаж в Vip-комнату на лифте. Мы не разговаривали с ним. Когда зашли, увидели, что на диване лежит женщина, без одежды, накрытая одеялом. И сразу же приступили к осмотру, уложили на пол, начали реанимационные мероприятия. Двое мужчин разговаривали, я припросил не мешать, выйти», — сказал свидетель.