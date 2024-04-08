В Ургуте привлекли к ответственности водителей, праздновавших победу в «Инициативном бюджете»

Такой праздник прошел и в Ургуте. Однако правоохранители радости махаллинцев не разделили — правила есть правила. В итоге авто оказались на штрафстоянке, а с водителями провели беседу о том, что нельзя высовывать части тела из окон автомобиля и ездить по встречной полосе. Они в свою очередь пообещали больше так не поступать.