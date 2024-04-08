В Ургуте привлекли к ответственности водителей, праздновавших победу в «Инициативном бюджете»

После окончания первого сезона «Инициативного бюджета» в соцсетях появилось множество видео, на которых жители махаллей в разных регионах страны празднуют победу своего проекта. В честь такого события устраивались автомобильные парады.
Такой праздник прошел и в Ургуте. Однако правоохранители радости махаллинцев не разделили — правила есть правила. В итоге авто оказались на штрафстоянке, а с водителями провели беседу о том, что нельзя высовывать части тела из окон автомобиля и ездить по встречной полосе. Они в свою очередь пообещали больше так не поступать.
Напомним, что актер Бабур Шавкатов снялся в клипе, посвященном всем «прелестям» «Инициативного бюджета». Авторы песни мастерски высмеяли ситуацию, когда людей просят, а то и заставляют голосовать за их проект.
Также недавно в Навоийской области оштрафовали заместителя хокима, который принуждал «бюджетников» к сбору голосов в проекте.