В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина

«В 16:32 по системе 112 поступило сообщение об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. По предварительной информации, на момент обрушения на мосту находилось два автомобиля (легковой и грузовой). <…> Женщина из легкового автомобиля погибла, мужчина из грузового в тяжелом состоянии», — рассказала собеседница агентства.
Уточняется, что всего пострадали шесть человек, пятеро из них госпитализировали.
Кроме того, в областном министерстве ЖКХ, энергетики и тарифной политики сообщили о повреждении сетей газоснабжения из-за обрушения путепровода. В результате около 8800 человек в Вяземском и Темкинском районах остались без газа.
Как заявили в Московской железной дороге, в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.
СК возбудил уголовное дело. Следователи осматривают изымают необходимую документацию, назначают экспертизы и допрашивают очевидцев.