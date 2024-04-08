В Смоленской области обрушился путепровод, погибла женщина

Как заявили в Московской железной дороге, в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.