Bild: ВСУ создают укрепления в Харьковской области в 10 км от границы с Россией

Заместитель главреда издания Пауль Ронцхаймер побывал на новой оборонительной линии. По его словам, ее называют «Линия-1». Она расположена в 100 км от Харькова, в четырех часах езды по грунтовой дороге. Журналист отметил, что в районе нет расширенных укреплений и в случае возможной наступательной операции российские войска могут быстро продвинуться вперед и достигнуть Харькова.