Bild: ВСУ создают укрепления в Харьковской области в 10 км от границы с Россией

Заместитель главреда издания Пауль Ронцхаймер побывал на новой оборонительной линии. По его словам, ее называют «Линия-1». Она расположена в 100 км от Харькова, в четырех часах езды по грунтовой дороге. Журналист отметил, что в районе нет расширенных укреплений и в случае возможной наступательной операции российские войска могут быстро продвинуться вперед и достигнуть Харькова.
На кадрах, опубликованных Bild, видно, как украинцы копают траншеи лопатами, без применения техники. Как утверждает издание, это происходит под постоянным обстрелом.
«Я исхожу из того, что возможное наступление сначала последует через Краматорск. Если это произойдет, то путь российских войск на Харьков будет открыт», — приводит Bild мнение политолога, профессора Университета Бундесвера Карло Масалы. По его оценке, Харьков имеет для Москвы «важное стратегическое и символическое значение».