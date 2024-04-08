Уровень воды в Урале в Илекском районе Оренбуржья превысил опасную отметку

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым масштабом паводка. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.