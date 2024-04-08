Уровень воды в Урале в Илекском районе Оренбуржья превысил опасную отметку

«МЧС России призывает жителей заблаговременно эвакуироваться из зон возможного подтопления», — подчеркнули в ведомстве.
Последние несколько дней сотрудники МЧС совместно с дорожными службами укрепляют дамбу. Всего в зоне стихийного бедствия на Оренбургской области работают более четырех тысяч специалистов и 848 единиц техники.
В Курганской области в зоне риска находятся город Курган и Звериноголовский, Притобольный, Кетовский, Белозерский муниципальные округа, добавили в министерстве.
Паводки в регионах
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым масштабом паводка. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.
В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.
Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.
В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.
По данным МЧС, всего в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.
В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.