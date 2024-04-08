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Уровень воды в Урале в Илекском районе Оренбуржья превысил опасную отметку

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Илекском районе Оренбургской области превысил опасную отметку 890 сантиметров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«МЧС России призывает жителей заблаговременно эвакуироваться из зон возможного подтопления», — подчеркнули в ведомстве.

Последние несколько дней сотрудники МЧС совместно с дорожными службами укрепляют дамбу. Всего в зоне стихийного бедствия на Оренбургской области работают более четырех тысяч специалистов и 848 единиц техники.

В Курганской области в зоне риска находятся город Курган и Звериноголовский, Притобольный, Кетовский, Белозерский муниципальные округа, добавили в министерстве.

Паводки в регионах

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым масштабом паводка. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков.

В зоне наводнения за сутки оказались порядка 3,9 тысячи жилых домов и 8,7 тысячи приусадебных участков.

Режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводку также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.

В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков. Губернатор уточнил, что есть угроза для Кургана.

По данным МЧС, всего в России подтоплены более 10 400 домов в 39 регионах.

В понедельник президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей по ситуации с паводками и принимаемым мерам. Он поручил создать специальную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.

Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.

несчастный случай
МЧС