Эпидемиологи отреагировали на 20-сантиметровую крысу в одном из магазинов Минска

Сотрудники Минского городского центра гигиены и эпидемиологии прокомментировали агентству «Минск-Новости» ситуацию, связанную с 20-сантиметровой крысой в одном из магазинов Минска.
Сообщается, что в начале апреля 2024 года в TikTok было опубликовано видео, где минчанин рассказывает про 20-сантиметровую крысу в одном из магазинов низких цен, который расположен на улице Казинца. Говорится, что в помещениях данного магазина на договорной основе постоянно проводятся профилактические дератизационные работы, то есть травля грызунов.
В центре гигиены и эпидемиологии уточнили, что названные мероприятия предполагают использование токсичного средства, которое обладает накопительным эффектом и выглядит, как пищевая приманка. Кроме того, данное вещество вызывает у грызунов жажду.
«В поисках воды они покидают места своих укрытий и могут появиться даже в людных местах, что и произошло в магазине на ул. Казинца», — пояснили специалисты.
Сказано, что деятельность магазина была приостановлена с 1 апреля 2024 года по причине проведения комплекса санитарно-технических и дератизационных мероприятий. С 5 апреля торговый объект снова работает.