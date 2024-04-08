Эпидемиологи отреагировали на 20-сантиметровую крысу в одном из магазинов Минска

Сообщается, что в начале апреля 2024 года в TikTok было опубликовано видео, где минчанин рассказывает про 20-сантиметровую крысу в одном из магазинов низких цен, который расположен на улице Казинца. Говорится, что в помещениях данного магазина на договорной основе постоянно проводятся профилактические дератизационные работы, то есть травля грызунов.