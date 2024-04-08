Даже в случае подтопления скотомогильников угроз особо опасных инфекций нет — Минсельхоз

После отхода воды с затопленных участков так же будут взяты пробы грунта с этих захоронений. Для этого соответствующие специалисты уже выехали в эти регионы и производят отбор проб. Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах подтопления проходит с начала года в плановом порядке.