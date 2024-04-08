Даже в случае подтопления скотомогильников угроз особо опасных инфекций нет — Минсельхоз

АЛМАТЫ, 8 апр — Sputnik. В связи с паводками в зонах подтопления оказались захоронения сибирской язвы и скотомогильники. Однако эпизоотическая ситуация в этих местах остается стабильной. Об этом на брифинге в СЦК заявил официальный представитель Минсельхоза Олжас Тлебалдин.
Он объяснил, что захоронения сибирской язвы — это исторически сложившиеся очаги возбудителя заболевания, который был захоронен на месте гибели животного. Таким образом перемещение данных объектов не представляется возможным.
«После гибели от сибирской язвы животное утилизируется путем сжигания, а пепел закапывается с созданием бетонирующего саркофага, вокруг которого производится закладка дезинфицирующих средств. Захоронения герметичны, а ежегодный мониторинг на наличие спор на данных участках до настоящего времени не выявил ни одного случая выхода спор на поверхность», — говорится в сообщении Минсельхоза.
После отхода воды с затопленных участков так же будут взяты пробы грунта с этих захоронений. Для этого соответствующие специалисты уже выехали в эти регионы и производят отбор проб. Кроме того, ежегодная вакцинация против сибирской язвы в регионах подтопления проходит с начала года в плановом порядке.
«Касательно скотомогильников: довожу до вашего сведения, что эти объекты предназначены для утилизации животных, павших от незаразных болезней. То есть, даже в случае подтопления скотомогильников вероятность возникновения особо опасных инфекций отсутствует. Все объекты подобного рода также по мере схода воды будут проинспектированы. В целом вопросы эпизоотической безопасности в регионах подтопления находятся на постоянном контроле министерства в координации с местными исполнительными органами и министерством здравоохранения», — сказал спикер.
В ведомстве заверили, что вся необходимая информация оперативно доводится через официальные каналы.