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Что известно об обрушении путепровода в Вязьме

В городе Вязьме Смоленской области обрушился Панинский путепровод, на котором находились грузовой и легковой автомобили. Один человек погиб, пятеро пострадали. Движение поездов на участке остановлено, по факту обрушения путепровода возбуждено уголовное дело.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства ЧП

В главном управлении МЧС по региону заявили, что сообщение о происшествии поступило в 16:32 мск.

Путепровод обрушился на железнодорожные пути, они повреждены.

В момент происшествия поездов на участке не было, а на мосту находились легковой и грузовой автомобили.

Из-за обрушения в районе станции Вязьма приостановлено движение поездов, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

О пострадавших

В ГУ МЧС по региону сообщили, что женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла.

Водитель грузового автомобиля находится в тяжелом состоянии.

В Вяземской центральной райбольнице заявили, что всего пострадали шесть человек, четверых из них госпитализировали. Двое проходят амбулаторное лечение, включая ребенка.

По уточненной информации ГУ МЧС, количество госпитализированных в медицинские учреждения выросло до пяти, один из них — водитель грузовика — находится в тяжелом состоянии.

Последствия и реакция властей

Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял ситуацию под личный контроль и выехал на место происшествия.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Смоленская транспортная прокуратура начали проверку.

На место ЧП направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей, в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб.

СУ СК по Смоленской области возбудило уголовное дело по факту ЧП.

Около 8,8 тыс. человек остались без газа из-за обрушения путепровода.

Движение в Вязьме организовали через трассу М-1 «Беларусь».

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МЧС