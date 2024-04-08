Что известно об обрушении путепровода в Вязьме

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства ЧП
В главном управлении МЧС по региону заявили, что сообщение о происшествии поступило в 16:32 мск.
Путепровод обрушился на железнодорожные пути, они повреждены.
В момент происшествия поездов на участке не было, а на мосту находились легковой и грузовой автомобили.
Из-за обрушения в районе станции Вязьма приостановлено движение поездов, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
О пострадавших
В ГУ МЧС по региону сообщили, что женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла.
Водитель грузового автомобиля находится в тяжелом состоянии.
В Вяземской центральной райбольнице заявили, что всего пострадали шесть человек, четверых из них госпитализировали. Двое проходят амбулаторное лечение, включая ребенка.
По уточненной информации ГУ МЧС, количество госпитализированных в медицинские учреждения выросло до пяти, один из них — водитель грузовика — находится в тяжелом состоянии.
Последствия и реакция властей
Губернатор Смоленской области Василий Анохин взял ситуацию под личный контроль и выехал на место происшествия.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Смоленская транспортная прокуратура начали проверку.
На место ЧП направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей, в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб.
СУ СК по Смоленской области возбудило уголовное дело по факту ЧП.
Около 8,8 тыс. человек остались без газа из-за обрушения путепровода.
Движение в Вязьме организовали через трассу М-1 «Беларусь».