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В Смоленской области возбудили уголовное дело по факту обрушения моста в Вязьме

ТАСС, 8 апреля. Уголовное дело возбудили в Смоленской области после обрушения путепровода в городе Вязьма, в результате которого один человек погиб, еще несколько пострадали. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Источник: МЧС по Смоленской области

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения моста в Смоленской области. По предварительным данным, сегодня около 17 часов обрушился путепровод, соединявший два микрорайона в городе Вязьме», — говорится в сообщении.

МЧС