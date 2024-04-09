Бывший заместитель начальника Красноярской ЖД осужден за крупную взятку

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Следствие и суд установили, что фигурант в 2020 году получил от бизнесменов из Красноярска иномарку, шины и услуги, связанные с машиной. Всего на 14 миллионов.
За взятку сотрудник КрасЖД должен был покровительствовать и лоббировать интересы коммерческой организации в заключении договоров субподряда по строительству объектов инвестпроекта «Комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет Красноярской железной дороги».
Кроме того, суд установил причастность фигуранта к делу о взятке в Иркутске. Там мужчина получил деньги, стройматериалы и оборудование за покровительство в заключении контрактов.
Кроме того, осужденный заплатит более 35 миллиона штрафа. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях с долей участия государства, субъекта Российской Федерации, сроком на 5 лет.
В целях исполнения приговора арестовали деньги и имущество подсудимого (жилые помещения, транспортные и самоходные средства, иное имущество).
Ранее технический директор строительной фирмы из Красноярска осужден на 4 года условно за взятку.