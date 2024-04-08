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Пострадавшие при обрушении в Вязьме получили множественные травмы

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 апр — РИА Новости. Пятеро пострадавших при обрушении путепровода в Смоленской области находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, они имеют множественные травмы, сообщает минздрав региона.

Источник: © РИА Новости

«В Вяземскую ЦРБ доставлено пять пострадавших, из них один ребенок 2010 года рождения. Состояние пострадавших средней степени тяжести и тяжелое. Все имеют множественные травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают шесть бригад медиков.

По поручению губернатора Смоленской области Василия Анохина для усиления работы направлены специализированные бригады экстренной медицинской помощи областной клинической больницы в составе хирургов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, добавляется в сообщении регионального минздрава.

В министерстве уточнили, что в целях оказания специализированной помощи из областной детской клинической больницы для усиления работы направлена специализированная педиатрическая бригада, для оказания психологической помощи пострадавшим и членам их семей на место происшествия направлены специалисты-психологи.

«Все специализированные медицинские организации региона готовы к приему пострадавших, обеспечены лекарственными препаратами в достаточном количестве», — сказано в сообщении.

Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области ранее в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУ МЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы.

МЧС
несчастный случай