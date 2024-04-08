Пострадавшие при обрушении в Вязьме получили множественные травмы

Путепровод обрушился в городе Вязьма Смоленской области ранее в понедельник, когда на нем, по данным ГУ МЧС по региону, находились легковой и грузовой автомобили. В ГУ МЧС уточнили РИА Новости, что при инциденте один человек погиб, пятеро госпитализированы.