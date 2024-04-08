Остановлено движение поездов в направлении Москва—Минск из-за рухнувшего моста. Погибла женщина, пострадали еще пять человек

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, в результате обрушения погибла одна женщина, пять человек пострадали, в том числе ребенок.
Как сообщает в телеграм-канале пресс-служба Белорусской железной дороги, движение поездов на перегоне Вязьма — Семлёво в Смоленской области приостановлено.
«Ведутся восстановительные работы и принимаются оперативные решения по изменению порядка пропуска поездов, следующих в сообщении Российская Федерация-Республика Беларусь-Российская Федерация через станцию Вязьма», — говорится в сообщении.
На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей.
По данным прокуратуры, повреждено железнодорожное полотно. На место происшествия выехал губернатор Смоленской области Василий Анохин. Возбуждено уголовное дело по факту произошедшего. По какой статье, не уточняется.
Белорусская железная дорога обещает, что будет оперативно информировать об изменении в графике движения поездов.
Панинский путепровод, построенный в 1980 году, пролегает через железнодорожные пути и соединяет центральную часть Вязьмы с микрорайонами Московский и Юбилейный, а также поселком Вязьма-Брянская.