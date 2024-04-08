Пьяный житель Могилева из-за денег задушил шнуром от электрообогревателя соседку

По данным ведомства, 4 апреля 2024 года в Могилеве в своей квартире со следами насильственной смерти обнаружили труп 65-летней женщины. Удалось установить, что в день убийства к ней приходил 38-летний сосед. Находясь в нетрезвом состоянии, он хотел одолжить у пенсионерки денег. Ранее женщина всегда выручала соседа, однако в этот раз ответила отказом.