Пропуск поездов из Беларуси в РФ изменится из-за обрушения моста под Смоленском

В пресс-службе Белорусской железной дороги сказали про изменения порядка пропуска поездов в Россию по причине случившегося обрушения моста на железнодорожные пути в районе станции Вязьма в Смоленской области.
В сообщении говорится, что в понедельник, 8 апреля, в ведомство поступила информация от Российской железной дороги. Сообщалось о приостановлении движения поездов на перегоне Вязьма — Семлево в Смоленской области по причине обрушения автомобильного путепровода на железнодорожные пути в районе станции Вязьма.
В организации уточнили, что в момент случившегося поездов на участке не было. Также сказано, что в РЖД был создан оперативный штаб. Сейчас проводятся восстановительные работы. Кроме того, принимаются решения по изменению порядка пропуска поездов, который следуют в сообщении Россия — Беларусь — Россия через станцию Вязьма.
«Белорусская железная дорога находится в постоянном контакте с ОАО “РЖД” и будет оперативно информировать об изменении в графике движения поездов», — подчеркнули в ведомстве.