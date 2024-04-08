Пропуск поездов из Беларуси в РФ изменится из-за обрушения моста под Смоленском

В организации уточнили, что в момент случившегося поездов на участке не было. Также сказано, что в РЖД был создан оперативный штаб. Сейчас проводятся восстановительные работы. Кроме того, принимаются решения по изменению порядка пропуска поездов, который следуют в сообщении Россия — Беларусь — Россия через станцию Вязьма.