В центре размещения беженцев в Кишиневе выявлены еще два случая кори

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. В кишиневском центре размещения беженцев выявлены еще два случая заражения корью. Речь идет о двух детях девяти и 10 лет.
Об этом сообщил глава управления медико-социальной помощи муниципия Кишинев Владимир Болокан на заседании муниципальных служб в понедельник. При этом он отметил, что эпидемиологическая ситуация тщательно отслеживается кишиневским Центром публичного здравоохранения.
«На прошлой неделе в центре временного размещения выявили еще два случая кори — у детей девяти и 10 лет. Всего зарегистрирован 21 случай заражения корью, в остальном — ситуация под контролем, новых вспышек не появилось, а значит, жители Кишинева проходят вакцинацию, и мы призываем их продолжать это делать», — сказал Болокан.