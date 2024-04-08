В центре размещения беженцев в Кишиневе выявлены еще два случая кори

«На прошлой неделе в центре временного размещения выявили еще два случая кори — у детей девяти и 10 лет. Всего зарегистрирован 21 случай заражения корью, в остальном — ситуация под контролем, новых вспышек не появилось, а значит, жители Кишинева проходят вакцинацию, и мы призываем их продолжать это делать», — сказал Болокан.