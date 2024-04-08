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В центре размещения беженцев в Кишиневе выявлены еще два случая кори

Два новых случая заражения корью выявлены в Кишиневе в центре размещения беженцев.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. В кишиневском центре размещения беженцев выявлены еще два случая заражения корью. Речь идет о двух детях девяти и 10 лет.

Об этом сообщил глава управления медико-социальной помощи муниципия Кишинев Владимир Болокан на заседании муниципальных служб в понедельник. При этом он отметил, что эпидемиологическая ситуация тщательно отслеживается кишиневским Центром публичного здравоохранения.

«На прошлой неделе в центре временного размещения выявили еще два случая кори — у детей девяти и 10 лет. Всего зарегистрирован 21 случай заражения корью, в остальном — ситуация под контролем, новых вспышек не появилось, а значит, жители Кишинева проходят вакцинацию, и мы призываем их продолжать это делать», — сказал Болокан.