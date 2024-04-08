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ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские войска ударом ракетного комплекса «Искандер» уничтожили украинский склад тяжёлых беспилотников и цех по их производству в городе Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Восьмого апреля 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер” полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ВС РФ «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России» наносят удары высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины.