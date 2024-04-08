ВС России уничтожили цех по производству и хранению БПЛА в Запорожье

«Восьмого апреля 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер” полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», — говорится в сообщении.