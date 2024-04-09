В Красноярском крае мужчина сжёг дом из-за не найденной бутылки с алкоголем

Житель Манского района сжёг дом бывшей жены после того, как не смог найти бутылку с алкоголем. Об этом рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.
Всё произошло в посёлке Орешное в мае 2023 года. 67-летний местный житель поругался со своей бывшей женой из-за алкоголя. Мужчина не обнаружил рядом с собой бутылку вина и посчитал, что её похитила сожительница, которая постоянно запрещала ему выпивать. По словам женщины, муж сперва спросил, где его бутылка вина, а не получив нужного ответа, стал выражаться грубой нецензурной бранью, после чего сожительница вышла на улицу.
После перепалки 67-летний житель посёлка взял канистру с бензином, вылил её содержимое на пол дома и поджёг его. Огонь довольно быстро охватил не только само жильё, но ещё и баню с сараем.
Пожар уничтожил всё имущество женщины, включая мебель, бытовую и компьютерную технику. Ущерб вещам оценён в 430 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога с причинением значительного ущерба. Пожилому жителю села Орешное назначили 2,5 года колонии-поселения.