В Красноярском крае мужчина сжёг дом из-за не найденной бутылки с алкоголем

Всё произошло в посёлке Орешное в мае 2023 года. 67-летний местный житель поругался со своей бывшей женой из-за алкоголя. Мужчина не обнаружил рядом с собой бутылку вина и посчитал, что её похитила сожительница, которая постоянно запрещала ему выпивать. По словам женщины, муж сперва спросил, где его бутылка вина, а не получив нужного ответа, стал выражаться грубой нецензурной бранью, после чего сожительница вышла на улицу.