Двое мужчин из одной семьи пропали в затопленном Кульсары

Сообщается, что затоплено около 3 тысяч домов и объектов. В некоторых местах остались люди, не успевшие покинуть дома, их вызволяют спасатели. Со дворов вывозят сотни домашних животных и крупный рогатый скот. В минувшие выходные в Кульсары были закрыты магазины, аптеки и заправки. Сегодня часть из них возобновила работу.