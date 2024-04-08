Двое мужчин из одной семьи пропали в затопленном Кульсары

В городе Кульсары Атырауской области, который затопило из-за разлива реки Жем, пропали двое мужчин. По информации телеканала, отец и сын надели защитные резиновые костюмы, отправились осмотреть свой затопленный дом, с тех пор о их местонахождении ничего не известно.
Сообщается, что затоплено около 3 тысяч домов и объектов. В некоторых местах остались люди, не успевшие покинуть дома, их вызволяют спасатели. Со дворов вывозят сотни домашних животных и крупный рогатый скот. В минувшие выходные в Кульсары были закрыты магазины, аптеки и заправки. Сегодня часть из них возобновила работу.
«Ситуация в городе Кульсары ухудшилась три дня назад. Сейчас вода идет на спад. На объездных путях сохраняются переливы. В общем вода снизилась на 40 сантиметров, в некоторых местах — до 20 сантиметров», — говорит начальник управления ДЧС Атырауской области Жанторе Демешов.