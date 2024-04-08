Обвинённый в убийстве Миланы Давыдовой заявил, что лишь помог вынести тело

«В этот день ждали. Ещё зять был, моей супруги брат, он от меня уехал в 3 часа дня. Он говорит, сейчас должны привезти вашу семью. Четыре уже, пять, шесть, семь… В итоге маякнул Саяту (зять — Прим.авт.), он перезвонил. Говорит: “Милана к тебе не приходила?” Я говорю: “Нет, не приходила. А что?” Он говорит: “Найти не могут. Может к тебе пошла?” Я говорю: “Как она пошла, она сюда не дойдёт”. Это было в 9 часов вечера. Я потом лошадь искал, не нашёл. Пешком уже пошёл с фонариком, потом вернулся, прохладно было. Утром поймал лошадь и поехал на поиски Миланы. К обеду управляющий подъехал на мотоцикле и говорит, что вызывают в акимат. Приехал участковый, и меня забрал в акимат. Там я увидел свою супругу. Спрашивал, интересовался у неё. Она говорила, что не знает», — пояснил Александр Колчин.