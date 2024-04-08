Прокуратура: коррупционные преступления лидируют в сфере АПК

«Вы сами видите, что громкие уголовные дела связаны с этим, в том числе получение взяток, то есть лоббирование интересов. Поэтому проблематика в агропромышленном комплексе в этом плане есть. Коррупционные преступления занимают лидирующую позицию», — уточнил он.