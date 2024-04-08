Прокуратура: коррупционные преступления лидируют в сфере АПК

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Сфера агропромышленного комплекса подвергнута большому коррупционному риску, заявил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Минской области Павел Гордынец в эфире телеканала СТВ.
Он уточнил, что преступления, связанные с коррупцией, выявляются в животноводстве, растениеводстве. Прокуратура, в свою очередь, устанавливает факты нарушений. При этом высокому коррупционному риску подвержены процедуры закупок.
По словам Гордынца, в результате устанавливается, что происходит лоббирование интересов определенных субъектов хозяйства, коммерческих структур.
«Вы сами видите, что громкие уголовные дела связаны с этим, в том числе получение взяток, то есть лоббирование интересов. Поэтому проблематика в агропромышленном комплексе в этом плане есть. Коррупционные преступления занимают лидирующую позицию», — уточнил он.
Начальник отдела добавил, что в прошлом году наблюдалось увеличение выявленных преступлений, связанных с коррупцией в АПК.
Если говорить о 2023-м, был рост количества выявленных коррупционных правонарушений в агропромышленном комплексе.