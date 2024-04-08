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Тело человека нашли на детской площадке в Алматы

В Сети появилась информация об убийстве человека в Алматы. В департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

В Telegram-канале Almaty News появилась информация о том, что в Алматы убили человека, «перерезав горло». Также были опубликованы кадры с детской площадки. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в городской департамент полиции — там факт подтвердили.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан “по горячим следам” и водворен в изолятор временного содержания. По предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков. Другие обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.

Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.