Тело человека нашли на детской площадке в Алматы

В Telegram-канале Almaty News появилась информация о том, что в Алматы убили человека, «перерезав горло». Также были опубликованы кадры с детской площадки. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в городской департамент полиции — там факт подтвердили.
«По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан “по горячим следам” и водворен в изолятор временного содержания. По предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков. Другие обстоятельства устанавливаются», — говорится в сообщении.
Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.