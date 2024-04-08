Поезда из Беларуси в Москву пойдут в объезд из-за ЧП с путепроводом в Вязьме

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Некоторые поезда проследуют в обход на период восстановительных работ в Смоленской области РФ после обрушения путепровода в Вязьме, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).
Путепровод обрушился в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. В Белорусской железной дороге сообщили, что возможны изменения в графике курсирования составов между Беларусью и РФ.
По данным МЖД, на период восстановительных работ в обход проследуют поезда:
- № 56 Гомель — Москва.
- № 55 Москва — Гомель.
- № 2 Минск — Москва.
- № 1 Москва — Минск.
- № 3 Москва — Брест.
- № 8 Брест — Москва.
- № 28 Брест — Москва.
- № 27 Москва — Брест.
Для пассажиров «Ласточек» № 718 Минск — Москва и № 721 Москва — Минск организованы компенсационные автобусы, которые будут перевозить людей между станциями Семлево и Вязьма.
«Вернуть или переоформить проездные документы на указанные поезда можно без дополнительных сборов и плат», — сказали в МЖД.
В настоящее время движение составов на участке обрушения путепровода в Вязьме приостановлено, прокуратура организовала проверку, по факту уже возбуждено уголовное дело.
По информации Белорусской железной дороги, опоздание поездов, которые используют это направление, составит от трех с половиной до четырех часов.