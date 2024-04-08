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Поезда из Беларуси в Москву пойдут в объезд из-за ЧП с путепроводом в Вязьме

Ранее в БЖД предупреждали, что в графике движения составов в сторону РФ могут произойти изменения.

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Некоторые поезда проследуют в обход на период восстановительных работ в Смоленской области РФ после обрушения путепровода в Вязьме, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

Путепровод обрушился в понедельник, когда на нем находились легковой и грузовой автомобили. В результате один человек погиб, пятеро попали в больницу. В Белорусской железной дороге сообщили, что возможны изменения в графике курсирования составов между Беларусью и РФ.

По данным МЖД, на период восстановительных работ в обход проследуют поезда:

  • № 56 Гомель — Москва.
  • № 55 Москва — Гомель.
  • № 2 Минск — Москва.
  • № 1 Москва — Минск.
  • № 3 Москва — Брест.
  • № 8 Брест — Москва.
  • № 28 Брест — Москва.
  • № 27 Москва — Брест.

Для пассажиров «Ласточек» № 718 Минск — Москва и № 721 Москва — Минск организованы компенсационные автобусы, которые будут перевозить людей между станциями Семлево и Вязьма.

«Вернуть или переоформить проездные документы на указанные поезда можно без дополнительных сборов и плат», — сказали в МЖД.

В настоящее время движение составов на участке обрушения путепровода в Вязьме приостановлено, прокуратура организовала проверку, по факту уже возбуждено уголовное дело.

По информации Белорусской железной дороги, опоздание поездов, которые используют это направление, составит от трех с половиной до четырех часов.