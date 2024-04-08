Курганский губернатор предложил выбрать имущество или жизнь из-за паводка

«Оповещение и информирование жителей Курганской области ведется уже с 5 апреля. Вместе с тем в ряде мест мы наблюдаем, что люди ждут прихода большой воды, надеясь, что она не придет. <…> Люди предпочитают знать свои права, не выселяться. Ждать до последнего. Вот в этом основные сложности. Мои обращения уже были три раза, я всех предупредил по этому поводу. Но очень многое зависит от самих людей», — заявил губернатор.