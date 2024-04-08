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Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме

РЯЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. На железнодорожные пути в Вязьме обрушились шесть из семи пролетов моста, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Источник: © РИА Новости

«Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать», — сказал он.

В Telegram-канале глава региона уточнил, что работы по разбору будут идти круглосуточно.

«За ночь (нужно. — Прим. ред.) разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов», — добавил Анохин.

При этом, подчеркнул губернатор, восстанавливать это сооружение уже нет смысла, потребуется новый проект.

Путепровод в Вязьме обрушился в понедельник, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик. В результате погибла женщина, еще шесть человек пострадали, пятеро из них госпитализировали.

Помимо этого, по данным областного Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики, ЧП привело к повреждению сетей газоснабжения, из-за чего около 8800 человек в Вяземском и Темкинском районах остались без газа.

Как заявили в Московской железной дороге, в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.

Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.

СК возбудил уголовное дело.