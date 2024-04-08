Смоленский губернатор рассказал подробности обрушения моста в Вязьме

«Было семь пролетов моста, шесть обрушилось. Один остался, уцелел, но фактически его тоже надо разбирать», — сказал он.
В Telegram-канале глава региона уточнил, что работы по разбору будут идти круглосуточно.
«За ночь (нужно. — Прим. ред.) разрезать мост, убрать и дать возможность проезду поездов», — добавил Анохин.
При этом, подчеркнул губернатор, восстанавливать это сооружение уже нет смысла, потребуется новый проект.
Путепровод в Вязьме обрушился в понедельник, когда на нем находились легковой автомобиль и грузовик. В результате погибла женщина, еще шесть человек пострадали, пятеро из них госпитализировали.
Помимо этого, по данным областного Министерства ЖКХ, энергетики и тарифной политики, ЧП привело к повреждению сетей газоснабжения, из-за чего около 8800 человек в Вяземском и Темкинском районах остались без газа.
Как заявили в Московской железной дороге, в момент происшествия составов на участке не было. Сейчас движение на перегоне Вязьма — Семлево приостановлено. На место ЧП направили четыре восстановительных поезда для расчистки путей. В РЖД создали оперативный штаб.
Анохин взял ситуацию под личный контроль. Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося.
СК возбудил уголовное дело.