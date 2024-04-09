В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель

«В девятом часу вечера поступило сообщение о детонации газового баллона в грузовом автомобиле, без последующего горения, на территории автозаправочной станции на улице Парковая в городе Павлово. В результате происшествия погиб водитель автомобиля, мужчина, личность устанавливается», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на территории автозаправочной станции разрушений и повреждений нет.
«Причины происшествия будут установлены в ходе расследования инцидента», — отмечается в сообщении.
По данным прокуратуры Нижегородской области, детонация газовоздушной смеси произошла во время заправки грузового автомобиля с установленным газовым оборудованием. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств происшествия на автозаправочной станции.
Региональное СУ СК сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. «По факту гибели мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси во время заправки автомобиля с установленным газовым оборудованием на территории автозаправочной станции в городе Павлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.