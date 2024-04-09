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В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 апр — РИА Новости. Водитель грузовика погиб при взрыве газового баллона на автозаправке в Нижегородской области, на самой станции разрушений нет, сообщает региональное управление МЧС.

Источник: РИА Новости

«В девятом часу вечера поступило сообщение о детонации газового баллона в грузовом автомобиле, без последующего горения, на территории автозаправочной станции на улице Парковая в городе Павлово. В результате происшествия погиб водитель автомобиля, мужчина, личность устанавливается», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на территории автозаправочной станции разрушений и повреждений нет.

«Причины происшествия будут установлены в ходе расследования инцидента», — отмечается в сообщении.

По данным прокуратуры Нижегородской области, детонация газовоздушной смеси произошла во время заправки грузового автомобиля с установленным газовым оборудованием. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств происшествия на автозаправочной станции.

Региональное СУ СК сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. «По факту гибели мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси во время заправки автомобиля с установленным газовым оборудованием на территории автозаправочной станции в городе Павлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.