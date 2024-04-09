В Нижегородской области при взрыве газового баллона погиб водитель

Региональное СУ СК сообщило о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. «По факту гибели мужчины в результате хлопка газовоздушной смеси во время заправки автомобиля с установленным газовым оборудованием на территории автозаправочной станции в городе Павлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.