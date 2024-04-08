Проводится эвакуация жителей дач из пригорода Уральска

— По состоянию на 8 апреля 2024 года уровень воды в реке достиг отметки 703 см и продолжает повышаться. Прошлогодний максимум составил 557 см. Вода прибывает со стороны Российской Федерации, где в связи с паводками осуществлялся активный сброс из двух водохранилищ — Ириклинского и Приузенского. Эвакуационные пункты готовы к приему граждан, — отметил Нурлан Байбазаров.