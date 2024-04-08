Уровень воды в реке Урал в Орске снизился, но остается опасным

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вода на некоторых участках в Орске начала отступать, но ее уровень все еще превышает опасную отметку, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Ситуация остается напряженной, но на некоторых участках подтопленного города вода начала отступать. Уровень воды в реке Урал в районе Орска за два часа снизился на девять сантиметров, но по-прежнему превышает опасную отметку», — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, паводковая обстановка стабилизируется в Брянской и Самарской областях, а также в Алтайском крае.
Уточняется, что в населенных пунктах, освободившихся от воды, проводятся аварийно-восстановительные работы, идет расчистка приусадебных участков, откачка воды из домов и их просушка.
В Курганской области подготовка к волне паводка ведется в круглосуточном режиме, специалисты МЧС укрепляют дамбу в Кургане, добавили в пресс-службе.
Паводки в регионах
Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. В пятницу, 5 апреля, там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков. По данным на 14:00 8 апреля подтоплены 10 390 жилых домов и 18 662 приусадебных участка. Правительство области предполагает, что ущерб от стихии может составить 21 миллиард рублей.
В Курганской области действует режим ЧС регионального уровня. Уровень воды в Тоболе, по прогнозам Росгидромета и коллег из Казахстана, превысит 11 метров. Власти призвали население эвакуироваться. По прогнозу регионального управления МЧС, в зоне затопления могут оказаться 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных и 600 дачных участков.
Режим чрезвычайной ситуации из-за возможного паводка также ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор Александр Моор, обстановка в регионе спокойная и контролируемая, но специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по ситуации на реках Тобол и Ишим.
Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для координации работы и ликвидации последствий.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет, в некоторых регионах страны ввели режим ЧС.