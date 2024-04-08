Дело об убийстве Миланы Давыдовой: мать и сосед перекладывают вину друг на друга

Трагедия произошла прошлой осенью. Милана вернулась домой из школы и, как считает обвинение, застала мать с любовником, пригрозив рассказать все отцу. Тот был на дальнем загоне — пас скот. По версии следователей, женщина сначала жестоко избила дочь, потом дала мужчине ремень, и он задушил им ребенка. Затем оба зарыли тело под кучей золы недалеко от дома. А брату Миланы, который стал случайным свидетелем преступления (ребенок тоже вернулся с занятий), пригрозили расправой. И вот сегодня главный обвиняемый заявил: убийца — сама мать девочки, а он просто помогал избавляться от тела.