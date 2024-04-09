«Дома и участки освобождаются от воды»: ситуация с паводком в Самарской области на 9 апреля 2024 года

В то же время, на некоторых реках продолжается подъем воды. По информации Приволжского УГМС, опасная отметка была превышена на реке Малый Кинель в районе села Полудни Кинель-Черкасского района. При этом, когда людей эвакуировали из села, лодка с ними перевернулась, и пассажиры оказались в воде. Следователи проводят по этому факту проверку.