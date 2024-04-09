«Дома и участки освобождаются от воды»: ситуация с паводком в Самарской области на 9 апреля 2024 года

Самарская область продолжает устранять последствия паводка. Хотя ситуация продолжает стабилизироваться, расслабляться рано: ответственные службы находятся в состоянии готовности.
Вода уходит из домов.
За сутки вода ушла из 263 домов и 191 приусадебного участка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области. При этом все еще подтоплены 50 домов и более 900 участков. Такая ситуация складывается в Ставропольском, Сергиевском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском районах.
Непростой остается ситуация в Ставропольском, Сергиевском, Пестравском, Большечерниговском, Большеглушицком, Кинель-Черкасском, Волжском, Нефтегорском, Красноармейском, Красноярском районах ГУ МЧС России по Самарской области.
Только 20 человек остаются в пунктах временного размещения, семеро из них — дети. Гражданам помогают откачивать воду, доставлять продукты.
Вода прибывает.
В то же время, на некоторых реках продолжается подъем воды. По информации Приволжского УГМС, опасная отметка была превышена на реке Малый Кинель в районе села Полудни Кинель-Черкасского района. При этом, когда людей эвакуировали из села, лодка с ними перевернулась, и пассажиры оказались в воде. Следователи проводят по этому факту проверку.
В реке Большой Кинель в районе Похвистнева критическая отметка также была превышена и составила около 4,6 метров. Но пока вода зашла только на приусадебные участки и в район гаражного массива.
В Красноармейском районе после вмешательства прокуратуры ввели режим повышенной готовности.
Выплаты пострадавшим.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что пострадавшим от паводка выплатят по 100 тысяч рублей на частичную компенсацию утраченного имущества.
Ранее в регионе начали выплачивать пострадавшим по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи. Эту выплату уже получили более 90 человек, а подали документы — без малого 600. Прием заявлений на выплату продолжается, чтобы получить ее, пострадавшие должны обратиться в соцзащиту.