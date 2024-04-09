«Концлагерь» для животных обнаружили зоозащитники на окраине Сормова

Напомним, самый крупный «концлагерь» для животных в Нижнем Новгороде был обнаружен в 2016 году в заброшенном здании на улице Левинка. Здесь морили голодом десятки собак, а трупы уже погибших просто складывали в холодильник… Хозяин этой живодерни тогда сумел избежать наказания.