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«Концлагерь» для животных обнаружили зоозащитники на окраине Сормова

Неблагополучный дом находится на улице Ясной.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде зоозащитники обнаружили очередной «концлагерь» для животных. Об этом сообщила волонтер Лара Саплина в своем телеграм-канале.

Согласно информации, живодерня находится на окраине Сормова на улице Ясной, там в ужасных условиях содержится множество кошек и собак.

— Животные умирают голодной смертью. В живодерню сейчас не попасть, нужно вызывать полицию. Срочно нужны кураторы, — написала Саплина.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий. Мы уже выясняем подробности случившегося.

Напомним, самый крупный «концлагерь» для животных в Нижнем Новгороде был обнаружен в 2016 году в заброшенном здании на улице Левинка. Здесь морили голодом десятки собак, а трупы уже погибших просто складывали в холодильник… Хозяин этой живодерни тогда сумел избежать наказания.

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