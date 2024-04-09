«Концлагерь» для животных обнаружили зоозащитники на окраине Сормова

В Нижнем Новгороде зоозащитники обнаружили очередной «концлагерь» для животных. Об этом сообщила волонтер Лара Саплина в своем телеграм-канале.
Согласно информации, живодерня находится на окраине Сормова на улице Ясной, там в ужасных условиях содержится множество кошек и собак.
— Животные умирают голодной смертью. В живодерню сейчас не попасть, нужно вызывать полицию. Срочно нужны кураторы, — написала Саплина.
«Комсомолка» будет следить за развитием событий. Мы уже выясняем подробности случившегося.
Напомним, самый крупный «концлагерь» для животных в Нижнем Новгороде был обнаружен в 2016 году в заброшенном здании на улице Левинка. Здесь морили голодом десятки собак, а трупы уже погибших просто складывали в холодильник… Хозяин этой живодерни тогда сумел избежать наказания.