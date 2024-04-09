Контрабандисты вывезли из Приморья древесины дуба на 34 миллиона рублей

В Артеме Приморского края осудили мужчину, который состоял в организованной группе, массово вывозившей в соседний Китай ценные породы древесины. Еще семь человек из этой же группы сейчас находятся под следствием или судом, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Для того, чтобы вывозить за границу ценную древесину монгольского дуба, который отнесен к стратегическим ресурсам и охраняется конвенцией СИТЕС, контрабандисты представляли в таможенные органы поддельные документы, якобы подтверждающие, что ценная древесина принадлежит им законно. И деятельность свою они развернули весьма широко — на момент задержания они успели задекларировать товара на 46,1 миллиона рублей. Правда, вывезти успели древесины только на 34,1 миллиона — помешали оперативники.
Осужденный мужчина был директором по внешнеэкономической деятельности одной из участвовавших в схеме компаний. Он непосредственно передавал в таможенные органы полученные от сообщников фиктивные документы, а также помогал заниматься контрабандой другой фирме, поставляя им поддельные декларации.
В качестве наказания ему назначили четыре года лишения свободы условно и конфисковали принадлежащий ему автомобиль «Тойота Приус».
В отношении шести человек из этой группы продолжается следствие, а еще одного сейчас судят.