Контрабандисты вывезли из Приморья древесины дуба на 34 миллиона рублей

Для того, чтобы вывозить за границу ценную древесину монгольского дуба, который отнесен к стратегическим ресурсам и охраняется конвенцией СИТЕС, контрабандисты представляли в таможенные органы поддельные документы, якобы подтверждающие, что ценная древесина принадлежит им законно. И деятельность свою они развернули весьма широко — на момент задержания они успели задекларировать товара на 46,1 миллиона рублей. Правда, вывезти успели древесины только на 34,1 миллиона — помешали оперативники.