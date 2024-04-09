Члены группировки хакеров отделались мягкими наказаниями

В апреле 2023 года господин Царегородцев был задержан и также отправлен в Москву, где по решению Басманного суда помещен в СИЗО. Ему инкриминировали ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как сообщал «Ъ», в Пермском гарнизонном военном суде недавно состоялись прения по делу в отношении Григория Царегородцева, в ходе которых военный прокурор попросил суд приговорить чекиста к девяти годам и восьми месяцам колонии с выплатой штрафа в размере 320 млн руб. Сам офицер взяточничество отрицает, настаивая, что речь может идти только о мошенничестве, поскольку возможности реально повлиять на ход расследования дела хакеров он не имел.