Члены группировки хакеров отделались мягкими наказаниями

На оглашение приговора трое из шестерых подсудимых — генеральный директор ООО «Кинокомпания “Саратовфильм”» Денис Пачевский и сотрудники ООО «Транстехком» и ООО «Гет-нет» Артем Быстрых и Артем Зайцев — прибыли в сопровождении адвокатов самостоятельно. Дело в том, что год спустя, после того как в феврале 2022 года по решению суда они были арестованы, меру пресечения им изменили на запрет определенных действий. Их подельники Владислав Гилев, Ярослав Соловьев и индивидуальный предприниматель Александр Ковалев были доставлены в судебный зал под конвоем.
Накануне в прениях прокурор просила признать всех подсудимых виновными по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой, до 7 лет лишения свободы) и назначить им от 5,5 до 6 лет колонии общего режима. Также она предложила суду конфисковать арестованные ранее денежные средства и иномарки фигурантов.
По материалам дела, подсудимым инкриминировалось «приобретение, хранение с целью сбыта, использование и сбыт электронных средств, которые содержат информацию при платеже, аналогичную платежной карте американских банков».
По данным правоохранителей, фигуранты предоставляли клиентам данные кредитных карт Visa и MasterCard ряда крупных американских банков, которые позволяли осуществлять покупки. По данным силовиков, услугами хакеров пользовались те граждане, в основном россияне, которые хотели скрыть от контролирующих и надзорных органов в своей стране приобретение дорогих предметов. При этом схема покупки была простой и не причиняла ущерба реальному владельцу карты: клиент хакеров перечислял на карту необходимую сумму и тут же приобретал на нее нужную покупку. При этом держатель карты какое-то время информации о проведенных с ее помощью операциях не получал.
Однако в конце концов владельцы карт узнали о махинациях с ними, и расследованием занялось ФБР. Там предположили, что хакеры действуют с территории РФ, и передали соответствующую информацию российским коллегам. После этого оперативники управления «К» МВД нашли сайт, где предполагалась услуга по приобретению данных банковских карт, вычислили злоумышленников, провели контрольную закупку и в начале 2022 года задержали подозреваемых. Их доставили в Москву, где по решению Басманного суда отправили под стражу.
Хакеры признали факт продажи данных кредитных карт, произведенной при контрольной закупке. Кроме того, некоторые из них дали показания, что их незаконному бизнесу в Перми покровительствовал сотрудник краевого УФСБ Григорий Царегородцев.
В отношении чекиста возбудили уголовное дело. По версии следствия, господин Царегородцев получил от хакеров взятки за общее покровительство и непривлечение их к ответственности на сумму 160 млн руб. А узнав о их задержании, передал через третьих лиц, чтобы участники преступной группы не раскрывали следователям связи с ним, пообещав взамен решить вопрос с переводом обвиняемых в СИЗО Перми с «последующим прекращением их уголовного преследования».
В апреле 2023 года господин Царегородцев был задержан и также отправлен в Москву, где по решению Басманного суда помещен в СИЗО. Ему инкриминировали ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как сообщал «Ъ», в Пермском гарнизонном военном суде недавно состоялись прения по делу в отношении Григория Царегородцева, в ходе которых военный прокурор попросил суд приговорить чекиста к девяти годам и восьми месяцам колонии с выплатой штрафа в размере 320 млн руб. Сам офицер взяточничество отрицает, настаивая, что речь может идти только о мошенничестве, поскольку возможности реально повлиять на ход расследования дела хакеров он не имел.
Активное сотрудничество хакеров со следствием позволило адвокатам Дениса Пачевского, Артема Быстрых и Артема Зайцева добиться в феврале прошлого года их освобождения под запрет определенных действий.
В прениях адвокаты подсудимых настаивали на назначении подзащитным сроков, отбытых в СИЗО, либо условных наказаний. В частности, адвокаты Эдуард Чургулия и Владимир Давыдов указывали, что в деле нет подтверждений тому, что проданные при контрольной закупке данные карт вообще могли служить средством платежа, прежде всего потому, что подобной информации не поступало от самих американских банков. Также защитники просили суд исключить из обвинения формулировки «в составе группы», поскольку практически все ее предполагаемые участники до привлечения к уголовной ответственности не были знакомы друг с другом.
В итоге судья Дмитрий Неудахин назначил фигурантам наказания более мягкие, чем просило гособвинение.
Александр Ковалев получил 4 года колонии, Артем Зайцев — 3,5 года (его взяли под стражу в зале суда). Владиславу Гилеву и Ярославу Соловьеву были назначены сроки, которые они уже отбыли в следственном изоляторе. Денис Пачевский и Артем Быстрых приговорены к 3 годам 3 месяцам принудительных работ каждый с удержанием 13% из их зарплат в доход государства. Одновременно суд конфисковал в доход государства арестованные ранее иномарки, а также средства на счетах подсудимых.
Подсудимые в целом остались довольны приговором: даже те, кому назначены реальные сроки, вскоре должны освободиться. Адвокаты Чургулия и Давыдов заявили, что вряд ли будут обжаловать назначенные их подзащитным наказания. Вопрос об обжаловании конфискации имущества будет решен после обсуждения с клиентами.