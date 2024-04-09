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В Уссурийске задержали повара, помогавшего мошенникам обманывать людей

Курьера телефонных мошенников в Уссурийске задержали прямо на месте преступления.
Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске полицейские задержали курьера телефонных мошенников прямо на месте преступления. Теперь повару, вставшему на криминальную дорожку, грозит до шести лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

Мошенники действовали по известной схеме. Они позвонили 85-летнему пенсионеру и сообщили, что его жену сбила машина и срочно нужны деньги на ее лечение. Мужчина согласился на это, однако сообщил об этом полицейским.

Приехавшему курьеру он в подъезде дома отдал 200 тысяч рублей. Через некоторое время курьер приехал еще раз, которому пенсионер передал еще 120 тысяч рублей. В этот момент злоумышленника и задержали полицейские.

Доставленный в отдел 26-летний мужчина рассказал, что работает поваром, а деньги забирал по указанию незнакомцев из интернета, решив таким образом дополнительно заработать. Похищенные средства он переводил на банковский счет мошенников.

На него завели уголовные дела о мошенничестве группой лиц в крупном размере и покушении на мошенничество.

Его заключили под стражу. Санкция статьи УК по этому преступлению предусматривает до шести лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют, не был ли он причастен к ранее совершенным преступлениям, и устанавливают список его возможных жертв.