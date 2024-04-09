В Уссурийске задержали повара, помогавшего мошенникам обманывать людей

В Уссурийске полицейские задержали курьера телефонных мошенников прямо на месте преступления. Теперь повару, вставшему на криминальную дорожку, грозит до шести лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Мошенники действовали по известной схеме. Они позвонили 85-летнему пенсионеру и сообщили, что его жену сбила машина и срочно нужны деньги на ее лечение. Мужчина согласился на это, однако сообщил об этом полицейским.
Доставленный в отдел 26-летний мужчина рассказал, что работает поваром, а деньги забирал по указанию незнакомцев из интернета, решив таким образом дополнительно заработать. Похищенные средства он переводил на банковский счет мошенников.
На него завели уголовные дела о мошенничестве группой лиц в крупном размере и покушении на мошенничество.
Его заключили под стражу. Санкция статьи УК по этому преступлению предусматривает до шести лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют, не был ли он причастен к ранее совершенным преступлениям, и устанавливают список его возможных жертв.