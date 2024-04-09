Следователи в Приморье допросили свидетеля зверств банды «Алексеевские»

По уголовному делу проходит 11 лиц, которых обвиняют в создании вооружённой группы, участии в ней и совершении преступлений. Под стражей находятся главарь Алексей Алексеенков, а также Олег Юн и ещё пять человек. Часть из них активно сотрудничает со следствием.