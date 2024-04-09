Следователи в Приморье допросили свидетеля зверств банды «Алексеевские»

Свидетеля убийства, совершённого бандой «Алексеевские», допросили во Владивостоке, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю.
Участники банды в 2003 году в районе 3-й Рабочей улицы застрелили человека. Свидетель на месте рассказал и показал, как в его знакомого выстрелили и на каком расстоянии находился, когда злоумышленники подходили к автомобилю.
По уголовному делу проходит 11 лиц, которых обвиняют в создании вооружённой группы, участии в ней и совершении преступлений. Под стражей находятся главарь Алексей Алексеенков, а также Олег Юн и ещё пять человек. Часть из них активно сотрудничает со следствием.
Следователи полагают, что в 2003 году Алексей Алексеенков создал банду и руководил ею до 2022 года, когда его задержали.
Участников банды подозревают в вымогательствах, мошенничестве, сжигании дорогих автомобилей граждан, незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия. Также на их совести убийство двух человек.
Напомним, главаря банды задержали в феврале 2022 года. Алексеенков — сын известного в Приморье человека.