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Две смерти, три травмы: что произошло на дорогах Хабаровского края 8 апреля

Сводку ДТП опубликовала краевая Госавтоинспекция.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае за минувшие сутки на дорогах погибли двое человек, ещё трое получили травмы. Сводку происшествий опубликовали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Всего 8 апреля в регионе произошло три ДТП — два столкновения и один наезд на стоящее транспортное средство. В 16:50 на трассе «Комсомольск-на-Амуре — Солнечный» грузовик SITRAK и Toyota столкнулись на встречной полосе, что привело к смерти водителя и пассажира легковушки. Ещё одна пассажирка пострадала и проходит лечение.

Также было зафиксировано 480 нарушений ПДД. К административной ответственности привлечены:

14 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде, 5 из них — в Хабаровске;

34 водителя, не уступивших дорогу пешеходам, 20 из них — Хабаровске;

47 водителей, не пристёгнутых ремнём безопасности, 5 из них — в Хабаровске.

ГИБДД