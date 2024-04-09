Две смерти, три травмы: что произошло на дорогах Хабаровского края 8 апреля

Всего 8 апреля в регионе произошло три ДТП — два столкновения и один наезд на стоящее транспортное средство. В 16:50 на трассе «Комсомольск-на-Амуре — Солнечный» грузовик SITRAK и Toyota столкнулись на встречной полосе, что привело к смерти водителя и пассажира легковушки. Ещё одна пассажирка пострадала и проходит лечение.