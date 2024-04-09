Две смерти, три травмы: что произошло на дорогах Хабаровского края 8 апреля

В Хабаровском крае за минувшие сутки на дорогах погибли двое человек, ещё трое получили травмы. Сводку происшествий опубликовали в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
Всего 8 апреля в регионе произошло три ДТП — два столкновения и один наезд на стоящее транспортное средство. В 16:50 на трассе «Комсомольск-на-Амуре — Солнечный» грузовик SITRAK и Toyota столкнулись на встречной полосе, что привело к смерти водителя и пассажира легковушки. Ещё одна пассажирка пострадала и проходит лечение.
Также было зафиксировано 480 нарушений ПДД. К административной ответственности привлечены:
14 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде, 5 из них — в Хабаровске;
34 водителя, не уступивших дорогу пешеходам, 20 из них — Хабаровске;
47 водителей, не пристёгнутых ремнём безопасности, 5 из них — в Хабаровске.