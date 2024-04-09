В Хабаровском крае минивэн влетел в тягач, погибли водитель и пассажир

Смертельная авария произошла 8 апреля в 16:50 на трассе «Комсомольск-на-Амуре — Солнечный». В районе 6-го километра, где наблюдался гололёд и снежный накат, 45-летний водитель минивэна Toyota Hoax разогнался и потерял управление. Машину вынесло на встречную полосу и на полной скорости впечатало в грузовик Sitrak.