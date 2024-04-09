В Хабаровском крае минивэн влетел в тягач, погибли водитель и пассажир

В Хабаровском крае минивэн влетел в тягач на встречной полосе, не рассчитав скорость в гололёд. Двое человек погибли и один пострадал, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла 8 апреля в 16:50 на трассе «Комсомольск-на-Амуре — Солнечный». В районе 6-го километра, где наблюдался гололёд и снежный накат, 45-летний водитель минивэна Toyota Hoax разогнался и потерял управление. Машину вынесло на встречную полосу и на полной скорости впечатало в грузовик Sitrak.
В результате жёсткого столкновения водитель Toyota и пассажир на переднем сиденье скончались на месте до приезда скорой помощи. 40-летняя женщина, которая сидела сзади, выжила, но получила тяжёлые травмы. Её доставили в городскую больницу № 7 Комсомольска-на-Амуре для оказания экстренной медпомощи.
По факту аварии правоохранительные органы начали проверку. Её ход и результаты контролирует районная прокуратура, передаёт пресс-служба краевого надзорного ведомства.