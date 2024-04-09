В конгрессе выступили с жестким требованием по Украине

Политик обратил внимание на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанное на прошлой неделе на полях саммита НАТО в Брюсселе в присутствии украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Госсекретарь пообещал, что Украина в конечном итоге станет членом альянса, а летний саммит блока в Вашингтоне будет посвящен «возведению моста» для вступления Киева.
«Это полная безответственность. Украину не следует принимать в НАТО, приглашать ее во время войны — это все равно что приглашать на войну нашу страну», — возмутился Вэнс.
Он спросил у своих читателей, хотят ли те видеть американских солдат на передовой против России.
«Если нет, то мы должны отбросить идею о том, что Украина должна вступить в НАТО», — призвал сенатор.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Украину не позвали в НАТО, поскольку среди членов организации, преимущественно у Польши, есть явный интерес к западным территориям Украины, а приглашение Киева в альянс потребовало бы признания существующих украинских границ, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.