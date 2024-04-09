«Хотел отработать долг»: в Новосибирске иностранец получил срок за тайник с килограммом наркотиков

В марте 2023 года подсудимый устроился на работу закладчиком через мессенджер, приобрел почти килограмм тяжелых наркотиков и поехал в Тогучинский район на арендованной «Тойоте Платц». Наркокурьер забрал закладку в садовом товариществе и спрятал в куртку, но около полуночи его задержали сотрудники ФСБ.