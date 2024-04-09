«Хотел отработать долг»: в Новосибирске иностранец получил срок за тайник с килограммом наркотиков

В Новосибирске гражданин иностранного государства получил срок за закладку с почти килограммом наркотиков. 30-летний подсудимый не смог обжаловать приговор.
В марте 2023 года подсудимый устроился на работу закладчиком через мессенджер, приобрел почти килограмм тяжелых наркотиков и поехал в Тогучинский район на арендованной «Тойоте Платц». Наркокурьер забрал закладку в садовом товариществе и спрятал в куртку, но около полуночи его задержали сотрудники ФСБ.
— Подсудимый пояснил, что год назад занял сто тысяч рублей у знакомого, который занимался оформлением миграционных документов. Тот предложил отработать долг и забрать товар, подсудимый согласился, — сообщили в прокуратуре.
Задержанный написал явку с повинной, ранее не был судим, воспитывал малолетнего ребенка.
— Суд назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Новосибирский областной суд отклонил доводы осужденного и адвоката. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.