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Жителя Новосибирска Григория Будько, пропавшего в «Крокусе», признали погибшим

На концерте группы «Пикник» вечером 22 марта Григорий Будько отправил своей сестре фотографию зала, но затем перестал отвечать на сообщения.

Источник: Freepik

Пропавшего в «Крокусе» во время теракта новосибирца Григория Будько признали погибшим. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Сиб.фм».

Сестре молодого человека позвонили из следственного комитета и сообщили, что их брат погиб в результате теракта в торговом центре «Крокус Сите Холл», и его останки были идентифицированы.

На концерте группы «Пикник» вечером 22 марта Григорий Будько отправил своей сестре фотографию зала, но затем перестал отвечать на сообщения. Спустя время в список погибших добавили его и его тещу.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что больница заплатит 2,5 млн за ампутацию ноги из-за врачебной ошибки.