Жителя Новосибирска Григория Будько, пропавшего в «Крокусе», признали погибшим

Пропавшего в «Крокусе» во время теракта новосибирца Григория Будько признали погибшим. Сообщение об этом было опубликовано изданием «Сиб.фм».
Сестре молодого человека позвонили из следственного комитета и сообщили, что их брат погиб в результате теракта в торговом центре «Крокус Сите Холл», и его останки были идентифицированы.
На концерте группы «Пикник» вечером 22 марта Григорий Будько отправил своей сестре фотографию зала, но затем перестал отвечать на сообщения. Спустя время в список погибших добавили его и его тещу.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что больница заплатит 2,5 млн за ампутацию ноги из-за врачебной ошибки.