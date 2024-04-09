В Красноярском крае вынесли приговор энергетику за майские пожары 2022 года

В Красноярском крае вынесли приговор начальнику Дзержинских электросетей за халатность, которая привела к пожарам в 2022 году. Об этом рассказали в прокуратуре.
Как доказано в суде, начальник РЭС не обеспечил безопасное функционирование электросетей и их подготовку к пожароопасному сезону 2022 года в Дзержинском районе. Не был проведён ремонт объектов, не было устранено провисания проводов, воздушные линии не были очищены от веток
Из-за этого 7 мая 2022 года при порыве ветра возникло короткое замыкание из-за «перехлёста» проводов, которое перешло в пожар. В итоге загорелись дома в селе Курай и деревне Ашпатск. Всего огнём уничтожено 106 домовладений, погибли две женщины. Причинён ущерб на сумму более 186 млн рублей.
Подсудимый вину не признал. Однако Дзержинский районный суд 8 апреля приговорил энергетика к 3 годам колонии-поселения за халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ).
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