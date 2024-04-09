В Красноярском крае вынесли приговор энергетику за майские пожары 2022 года

Как доказано в суде, начальник РЭС не обеспечил безопасное функционирование электросетей и их подготовку к пожароопасному сезону 2022 года в Дзержинском районе. Не был проведён ремонт объектов, не было устранено провисания проводов, воздушные линии не были очищены от веток и т. п.