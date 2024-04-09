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В Красноярском крае мошенника с хитрой схемой повязали силовики

В Красноярском крае в дежурную часть отделения полиции МО МВД России «Казачинский» (дислокация пгт Большая Мурта) с заявлениями обратились четыре пенсионера из Большемуртинского района в возрасте от 65 до 90 лет, сообщили ИА KrasnoyarskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Источник: Krasnoyarskmedia

Они стали жертвами онлайн-мошенничества, которые под предлогом освобождения близкого родственника от уголовной ответственности требовали компенсации в виде денежной суммы, в том числе путём перевода оформленных на имя потерпевших кредитных средств. Сумма общего ущерба превысила 1,6 миллиона рублей.

В ходе работы следственно-оперативной группы, был задержан молодой человек 2006 года рождения, выступавший в роли посыльного для аферистов. По их указанию он приезжал на такси к обманутым пожилым людям, забирал наличные деньги и переводил кураторам, оставляя себе небольшой процент.

В настоящее время следственными органами в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по 4 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Ранее несовершеннолетний в поле зрения правоохранительных органов не попадал. В настоящее время он поставлен на учёт в органах внутренних дел.