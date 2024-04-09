В Красноярском крае мошенника с хитрой схемой повязали силовики

Они стали жертвами онлайн-мошенничества, которые под предлогом освобождения близкого родственника от уголовной ответственности требовали компенсации в виде денежной суммы, в том числе путём перевода оформленных на имя потерпевших кредитных средств. Сумма общего ущерба превысила 1,6 миллиона рублей.
В ходе работы следственно-оперативной группы, был задержан молодой человек 2006 года рождения, выступавший в роли посыльного для аферистов. По их указанию он приезжал на такси к обманутым пожилым людям, забирал наличные деньги и переводил кураторам, оставляя себе небольшой процент.
В настоящее время следственными органами в отношении подозреваемого расследуются уголовные дела по 4 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Ранее несовершеннолетний в поле зрения правоохранительных органов не попадал. В настоящее время он поставлен на учёт в органах внутренних дел.