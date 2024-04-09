В Красноярском крае мошенника с хитрой схемой повязали силовики

В ходе работы следственно-оперативной группы, был задержан молодой человек 2006 года рождения, выступавший в роли посыльного для аферистов. По их указанию он приезжал на такси к обманутым пожилым людям, забирал наличные деньги и переводил кураторам, оставляя себе небольшой процент.