Приморца осудили за удушение мужчины колготками и кражу денег убитого

Жителю Владивостока вынесли приговор в убийстве знакомого с помощью капроновых колготок и кражу денег с его карт, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.
Во время судебного заседания установили, что мужчина 1988 года рождения познакомился в интернете с местным жителем 1962 года рождения. В марте 2023 года в квартире потерпевшего на улице Окатовой во Владивостоке они поссорились. Гость нанёс мужчине удары по голове рукой и подручным предметом, а далее удушил колготками.
После этого мужчина три дня расплачивался картами убитого и снимал с них деньги, нанеся ущерб более 120 тысяч рублей.
Владивостокца приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.