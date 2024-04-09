Приморца осудили за удушение мужчины колготками и кражу денег убитого

Во время судебного заседания установили, что мужчина 1988 года рождения познакомился в интернете с местным жителем 1962 года рождения. В марте 2023 года в квартире потерпевшего на улице Окатовой во Владивостоке они поссорились. Гость нанёс мужчине удары по голове рукой и подручным предметом, а далее удушил колготками.