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Приморца осудили за удушение мужчины колготками и кражу денег убитого

Он потратил с карт жертвы более 120 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Жителю Владивостока вынесли приговор в убийстве знакомого с помощью капроновых колготок и кражу денег с его карт, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморья.

Во время судебного заседания установили, что мужчина 1988 года рождения познакомился в интернете с местным жителем 1962 года рождения. В марте 2023 года в квартире потерпевшего на улице Окатовой во Владивостоке они поссорились. Гость нанёс мужчине удары по голове рукой и подручным предметом, а далее удушил колготками.

После этого мужчина три дня расплачивался картами убитого и снимал с них деньги, нанеся ущерб более 120 тысяч рублей.

Владивостокца приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.