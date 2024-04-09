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Житель Приангарья получил четыре года колонии за сорванный флаг России

Мужчина сорвал флаг со стены спортивной школы, смял и бросил его в шкаф в отдел для обуви.

Источник: IrkutskMedia.ru

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима жителя Иркутской области по уголовному делу об осквернении флага РФ. Александр Скворцов из-за неприязни к стране и её официальным государственным символам сорвал со стены помещения спортивной школы олимпийского резерва Государственный флаг РФ с изображённым на нём Государственным гербом Российской Федерации, смял и бросил его в шкаф в отдел для обуви. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал суда (18+).

Установлено, что мужчина размещал в тг-каналах (18+) комментарии, реабилитирующие нацизм, а также содержащие оправдание и пропаганду терроризма.

Приговор в законную силу не вступил.