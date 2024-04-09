Житель Приангарья получил четыре года колонии за сорванный флаг России

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима жителя Иркутской области по уголовному делу об осквернении флага РФ. Александр Скворцов из-за неприязни к стране и её официальным государственным символам сорвал со стены помещения спортивной школы олимпийского резерва Государственный флаг РФ с изображённым на нём Государственным гербом Российской Федерации, смял и бросил его в шкаф в отдел для обуви. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал суда (18+).