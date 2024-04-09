Ангарский маньяк может признаться в трех убийствах на территории Приморья

Напомним, что бывший сотрудник полиции Михаил Попков приговорен к двум пожизненным заключениям за серию убийств женщин в период с 1992 по 2010 годы. Маньяк в основном орудовал на территории Ангарска и Иркутска. На счету душегуба как минимум 85 жертв. В ноябре 2023 года Ленинский районный суд Иркутска огласил четвертый приговор 59-летнему заключенному, признав его виновным в трех убийствах, в которых тот признался недавно. К пожизненному наказанию, которое отбывает душегуб, ему присудили еще 10 лет — такой срок связан с истечением давности преступлений — самое «недавнее» убийство было совершено в 2003 году.