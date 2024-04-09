Ангарский маньяк может признаться в трех убийствах на территории Приморья

Серийный убийца из Ангарска Михаил Попков может признаться еще в трех преступлениях. По данным «Честного детектива» в тг (18+), маньяк готов рассказать о совершенных им убийствах на территории Приморского края, пишет ИА IrkutskMedia.
Напомним, что бывший сотрудник полиции Михаил Попков приговорен к двум пожизненным заключениям за серию убийств женщин в период с 1992 по 2010 годы. Маньяк в основном орудовал на территории Ангарска и Иркутска. На счету душегуба как минимум 85 жертв. В ноябре 2023 года Ленинский районный суд Иркутска огласил четвертый приговор 59-летнему заключенному, признав его виновным в трех убийствах, в которых тот признался недавно. К пожизненному наказанию, которое отбывает душегуб, ему присудили еще 10 лет — такой срок связан с истечением давности преступлений — самое «недавнее» убийство было совершено в 2003 году.
На заседаниях суда Михаил Попков раскрыл жуткие подробности трех последних убийств. Стоит отметить, что маньяк не называет точных причин конфликта с женщинами, после близости с которыми вспыхивали ссоры с фатальным исходом.