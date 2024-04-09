Ангарчанке вернут 90 тысяч рублей, переведенных мошенникам

Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина перевела деньги аферистам в сентябре прошлого года. Во время расследования возбужденного по факту обмана ангарчанки уголовного дела, правоохранители установили счет, на который деньги «упали», и его владельца.
«Прокуратура с целью взыскания суммы неосновательного обогащения в интересах потерпевшей направила в суд исковое заявление о взыскания с владельца банковского счета денежных средств в размере 90 тысяч рублей».
Требования приангарского прокурора полностью удовлетворил благовещенский районный суд Республики Башкортостан.
Напомним, это уже не первый случай успешного раскрытия дела о мошенничестве. Например, в феврале свои «кровные» 95 тысяч обратно получила жительница Саянска, а в марте — «нашлись» 700 тысяч, принадлежащих иркутянке.