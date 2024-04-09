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Ангарчанке вернут 90 тысяч рублей, переведенных мошенникам

90 тысяч рублей, которые мошенники выманили у жительницы Ангарска нашлись в Башкортостане, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приангарья.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Как рассказали в надзорном ведомстве, женщина перевела деньги аферистам в сентябре прошлого года. Во время расследования возбужденного по факту обмана ангарчанки уголовного дела, правоохранители установили счет, на который деньги «упали», и его владельца.

«Прокуратура с целью взыскания суммы неосновательного обогащения в интересах потерпевшей направила в суд исковое заявление о взыскания с владельца банковского счета денежных средств в размере 90 тысяч рублей».

Требования приангарского прокурора полностью удовлетворил благовещенский районный суд Республики Башкортостан.

Напомним, это уже не первый случай успешного раскрытия дела о мошенничестве. Например, в феврале свои «кровные» 95 тысяч обратно получила жительница Саянска, а в марте — «нашлись» 700 тысяч, принадлежащих иркутянке.