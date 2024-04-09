Над Севастополем уничтожена воздушная цель

«Громкие звуки, которые были слышны в городе , — это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — сообщил он в своем Telegram-канале в 01:43 9 апреля.
Губернатор добавил, что объекты инфраструктуры в городе не пострадали.
«Доверяйте только официальной информации, а не каналам, цель которых вызвать панику. В городе все спокойно», — заключил Развожаев.
Первого апреля над акваторией Черного моря перехвачены шесть вражеских дронов.
В ночь на 24 марта противник предпринял самую массированную ракетную атаку на Севастополь за последнее время. Предварительно, было сбито больше 10 украинских ракет. Осколки упали в различных частях города.
В результате атаки погиб один человек, четверо пострадали. Также в Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета, повреждения получили другие жилые дома, городской автомобильный и морской транспорт.
Двое из пострадавших остаются госпитализированными, их жизни ничего не угрожает, еще двое после оказания помощи были отпущены домой.
Ранее директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский сообщал, что в результате массированной ракетной атаки ВСУ по Севастополю вечером 23 марта повреждения получили более 120 жилых и административных зданий, а также 62 единицы общественного транспорта, включая шесть пассажирских катеров. Также было повреждено 25 личных автомобилей горожан.
Накануне в правительстве сообщили, что приняли 289 заявлений от севастопольцев о поврежденном имуществе после обстрелов со стороны ВСУ, на компенсации людям из резервного фонда выделят более 4 миллионов рублей.